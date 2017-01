Hvor bliver hjælpen af?

Det er ikke sådan, at folk, der oplever renoveringen med beboernes øjne mener, at de ikke har ret i, at det de har været igennem ikke er i orden. Lige fra håndværkere på pladsen til politikere og andre gæster har ikke haft svært ved at se, at forholdene har været umenneskelige. Men for beboerne har den lange venten på indgreb og manglende genhusning givet varige men.



Løber fra ansvaret

-Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at fsb med Rambøll som rådgiver har kørt og håndteret renoveringen i Tingbjerg helt ufatteligt dårligt. Hvad der er lige så ufatteligt – og måske knap så kendt – er de love og regler, der gør, at en renovering kan løbe så meget af sporet uden, at der bliver gjort noget, fortæller Anja Brinch, der selv er beboer i en af lejlighederne, der er under renovering.

Hun mener i øvrigt ikke, at det er noget nyt, at folk, der er ansvarlige for noget møg forsøger at løbe fra ansvaret. Ikke mindst det faktum, at folk er blevet syge af at bo med skimmelsvamp, støj og støv gør hende og alle de udsatte beboere både vrede og ufattelig magtesløse.

-Loven er skruet sammen på en måde, der gør, at dét at løbe fra ansvar er nemt. Men at loven giver plads til, at man kan løbe fra ansvar, er ikke det samme som, at man skal eller bør løbe fra ansvar.

Som borger regner man med, at de mennesker vi vælger til at sidde på magten og varetage vore interesser, tager dette hverv alvorligt og passer på os. Det er ikke sket under denne renovering og ligegyldigt, hvor meget vi har råbt op, har man gemt sig bag regler, der kan fortolkes, siger Anja Brinch, der nu har været ude og tale med hver enkelt beboere om, hvordan de har det.

Oversigt over syge beboere