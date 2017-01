Hvor god er naturen i København?

Københavns naturværdi er blevet gjort op. Naturkapitalen, der er et overblik over, hvor rig naturen er ude i landets 98 kommuner, er lavet af forskere på Aarhus Universitet på baggrund af data fra det nationale biodiversitetskort.

København scorer 40 point ud af 100 mulige for sin natur og placerer sig dermed som nummer 14 på listen ud af landets 98 kommuner. Landsgennemsnittet er 24 point.

Med naturkapitalen er det første gang, at der er skabt overblik over kvaliteten af natur fordelt på landets 98 kommuner. I Københavns Kommune markerer enge og moseområder samt søer sig som natur, der har national naturværdi. Det betyder, at naturen er så god, at den vækker interesse ud over kommunens egne grænser, og at nogle sjældne og mere kræsne arter af dyr og planter trives her.

Københavns Kommunes naturkapital trækkes omvendt ned af bebyggede områder, hvor der dårligt er plads til, at en varieret natur kan trives.

Se alle kommuners naturkapital her: www.biodiversitet.nu/naturkapital.