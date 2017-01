Irene hjælper med parykken

Som uddannet frisør, parykmager og makeup-artist har det længe været et ønske for Irene Arvig at føje dette speciale til sin frisørforretning på Husumvej 133.

-Grunden til det er, at flere kunder efterspørger parykker. Der er desværre så mange, der får cancer, og herude i Brønshøj er der ikke rigtig nogen, som sælger parykker til kræftramte og kroniske syge, fortæller Irene Arvig, der har været frisør i 34 år.

Hun startede for kort tid siden med at sælge og vejlede i brug af parykker, og allerede nu oplever hun, at kunderne er glade for, at de ikke skal ind til København for at få en god paryk. Og der er også sket rigtig meget på området, siden Irene blev uddannet frisør og parykmager.

-Parykker er ikke det, de var engang. I dag kan man få parykker, som ligner sit eget hår så meget, at man næsten ikke kan se forskel. Jeg sælger både kunsthår og ægte hår og jeg har omkring 10.000 forskellige parykker, jeg kan tilbyde kunderne. De koster alt fra 3500-7000 kroner, fortæller Irene, der også klipper parykken til, så den ligner den frisure, som man ønsker.

Ud over parykker sælger Irene også hovedbeklædningsdele og Ghita Nørby hatten, som er blevet en populær hovedbeklædning.

-Med min makeup erfaring er det også min plan at lave kurser – både privat og på plejehjem, hvor jeg kan vise, hvordan man kan lægge en makeup, så man ikke ser syg ud. Jeg kører også ud til plejehjem, privat og på hospitaler for at besøge patienterne, så de føler sig i trygge rammer, når de skal finde den rigtige paryk, siger Irene og fastslår, at hun glæder sig over at kunne se folk stråle med deres nye paryk.