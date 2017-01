Ja til minimumsnormeringer

Af Karina Vestergaard-Madsen og Charlotte Lund, borgerrepræsentanter (Ø)

Det er dejligt, at de radikale nu foretager en kovending og støtter op om Enhedslis/tens forslag om minimums/normeringer i daginstitutionerne. Da de radikale sad i regering forsøgte vi forgæves at komme igennem med minimumssnormeringer på Velfærdsområdet.

Vi bakker fuldt og helt op om at vi skal sætte en ordentlig standard for den fælles velfærd. Også selvom vi ikke er enige i at finansieringen skal findes ved at sætte pensionsalder massivt op, så støtter vi op om at regeringen sætter penge af til at sikre flere hænder i kommunerne.

I Enhedslisten har vi fremsat flere forslag om bedre normeringer og vi ser frem til at de radikale vil være med til at finde penge til dem fx ved at fjerne erhvervsskattelettelser.