Jazz i Kulturhuset Pilegården

Den lokale jazzklub i Brønshøj sørger for, at det swinger i Kulturhuset Pilegården lørdag den 28. januar, kl. 20 med Spicy Advice Ragtime Band fra Stockholm på programmet. Bandet er et af de hotteste jazzbands i Europa, der spiller legende og energisk New Orleans Jazz, med masser af glæde og energi.

Der er lagt op til en fantastisk aften for både de danseglade og lyttende gæster, der kan høre Håkan Persson på trombone, Joakim Falk på trompet, Jacob Ullberger på banjo, Sven Stålberg på trommer, Gunnar Åkerhielm på piano, Niklas Wennström på bas, Adam Falk på klarinet/tenorsax og Cissi Larsson på klarinet og sang. Der vil være fællesspisning kl. 18.30, og spisebilletter kan bestilles på tlf. 39653149 senest onsdag den 25. januar kl. 12.

Billetter til musikken kl. 20 kan købes ved indgangen. Entré-prisen er kr. 60 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer.

Arrangementet er støttet af: Københavns Musikudvalg og Statens Kunstfond.