København bør betale især sygdomsramte beboere

Finn Rudaizky,Socialordfører DF. Borgerrepræsentationen

Slagsmålet om ansvar for skandale-renoveringen i Tingbjerg fortsætter. Men, allerede nu står det helt klart, at Københavns Kommune med Borgmester Morten Kabell (EL) i spidsen har groft forsømt sin tilsynspligt såvel overfor renovering og som de sygdomsramte og øvrige beboere. Mens den totalt passive Enhedslisteborgmester nu forsøger at købe sig tid, er der behov for, at mere engagerede politikere tager nødvendige initiativer. Det må derfor sikres, at det bliver en uvildig undersøger, som ser på problemerne. Det må være slut med Morten Kabells undersøgelser af sig selv og hans forvaltning. Desuden bør Københavns Kommune omgående reservere et millionbeløb til kompensation for de personskader, som er opstået hos beboerne, udelukkende på grund af en meget kritisabel renovering og kommunens totale svigt med tilsyn.