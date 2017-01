Kommentar til indlæg om spejderhytte ved vandtårnet

Af Susanne Møller, 1 suppl .til Kbh. Borgerrep.Tidligere medlem af Kultur og Fritidsudvalget

Skal der være en spejderhytte ved vandtårnet? Emnet blev også drøftet på borgermødet 2. november hvor Helle Gammelgaard fremlagde spejdernes projektforslag og tanker.

Projektet virkede velgennemarbejdet. Jeg deltog i mødet. Jeg imponeres af, når frivillige kræfter i foreningerne gør et stykke arbejde for vores børn og unge og netop spejdersport er en gammel og kendt aktivitet. Vi har brug for at der er forskellige sunde tilbud til vores unge mennesker i byen. Det er godt, at børn og unge engageres i foreninger. Det må være muligt at sikre et regelsæt for den kommende spejderhytte, så naboernes bekymringer bliver hørt.