Korworkshop for voksne i Brønshøj Kirke

I weekenden 20. – 22. januar vil organist Bente Kiil Toftegaard guide og lede slagets gang. Der skal synges iørefaldende musik af engelske komponister. England har en fornem tradition med romantisk musik, hvoraf der bl.a. skal synges ”Magnificat” – Marias lovsang af Charles V. Stanford. Som akkompagnatør medvirker organistassistent Martin Seier Pedersen.

– Har du lidt eller meget korerfaring, så kom alligevel og tag gerne naboen med, opfordrer Bente Kiil Toftegaard.

– Prøverne afholdes fredag aften fra kl. 18-21 og lørdag fra kl. 10-15, og det er begge dage i Sognecentret og søndag kl. 13-16 er vi i kirken. Søndag kl. 17 afsluttes weekenden med, at korworkshoppen medvirker ved Skumringsgudstjenesten i Brønshøj Kirke, hvor sognepræst Peter Nejsum prædiker med udgangspunkt i musikken. Der vil der således være mulighed for at høre resultatet af en weekend med masser af sang, hårdt arbejde og højt humør, fortæller Bente Kiil Toftegaard.

Tilmelding på tlf 38 28 25 05 senest fredag 13. januar.