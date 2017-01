Kulturhuset i Tingbjerg stærkt forsinket

Allerede i marts 2015 blev det første spadestik taget til Tingbjerg Kulturhus, der bygges i tilknytning til Tingbjerg Skole på Skolesiden. I februar 2016 blev der holdt rejsegilde, og efter den oprindelige plan skulle det 1.500 kvadratmeter store kulturhus have været indviet i sommeren 2016.

Tekniske problemer og ændringer på konstruktionen har betydet, at indvielsen er forsinket med omkring et år, oplyser lederen af Kultur Nord, Jan Lindboe.

Det er ambitionen, at det nye kulturhus i Tingbjerg både skal være et lokalt samlingspunkt samt kunne tiltrække besøgende fra resten af København. Huset skal danne rammen om en lang række sociale og kulturelle aktiviteter i Tingbjerg og kommer blandt andet til at rumme bibliotek, café, værksteder, børnerum, beboerrum og en sal, der kan bruges til små koncerter eller andre arrangementer. Huset er tegnet af Arkitektfirmaet Cobe og skønnes at koste omkring 50 mio. kr.

Det skal huset indeholde

Huset bliver på fire etager og skal i stueetagen indeholde administration, køkken tilknyttet cafeen, og en sal på 120 m2, der kan bruges til forskellige arrangementer, møder, koncerter mv. På 1. sal vil der også være, bibliotek, beboerrum, et eventyrrum til børnene, værksted, øvelokale og studierum. På 2.sal bliver der beboerrum, læringscenter og studienicher, mens der på 3. sal bliver bibliotek, værksted og pc café

– Kulturhuset forventes afleveret til Københavns Kommune fra håndværkerne den 1. maj. Herefter vil der ske en gennemgang af huset for mangler og fejl, og vi skønner, at der skal bruges omkring en måned til at udbedre fejl, fortæller Jan Lindboe.

– Vi skal så bruge et par måneder til den indvendige indretning, så indvielsen kommer nok til at ligge i slutningen af august, slutter Jan Lindboe.

Det er ikke alle genboer til det kommende kulturhus, der er lige begejstrede for deres nye udsigt. Kulturhusets facade bliver af glas i tre etager, så enhver udefra kan følge med i husets aktiviteter. Flere genboere på vejen Skolesiden har således højlydt protesteret mod placeringen af kulturhuset, bl.a. ved høje kritiske tilråb ved rejsegildet i februar sidste år.