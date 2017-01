Livet er gået i stå på Bellahøjen

I august sidste år oplyste direktør i RHB Development, Per Baun Helios, til Brønshøj-Husum Avis, at der var indsendt ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til at bygge lejligheder og rækkehuse på grunden Bellahøjen, hvor der tidligere lå et vandreservoir og en spejderhytte. Grunden er ryddet og ligger mellem Herbergvejen, Ringholmvej og Bellahøjvej.

Per Baun Helios oplyste også i august, at han håbede, at byggeriet kunne starte omkring 1. oktober. Der er dog ikke sket meget på grunden i lang tid.

Oprindeligt var det firmaet MT Højgaard, der havde udarbejdet et byggeprojekt på grunden, og Københavns Kommune havde vedtaget en lokalplan, der skulle muliggøre byggeriet, der skulle skabe attraktive boliger, hvoraf mange skulle have udsigt ud over København og de grønne områder ved Degnemosen.

Skiftende ejere

En del af boligerne skulle have været opført af Boligforeningen AAB, men AAB trak sig og MT Højgaard tilbagekøbte AAB´s andel af projektet. Efterfølgende meddelte MT Højgaard, at projektet var solgt til investeringsfirmaet SF Management. Dette blev afvist af SF Management, og i stedet var det RHB Development, der havde købt projektet. I september fik de omkringboende en skrivelse fra anpartsselskabet Bjerglandsbyen, hvori der oplyses, at der begynder af ske noget på grunden.

Brønshøj-Husum Avis har været i kontakt med Søren Balle fra RHB Development, der bekræfter, at der ikke er sket noget på grunden i en længere periode. Han ønsker dog ikke at løfte sløret for, hvorfor der ikke er sket noget på grunden.