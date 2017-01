Lokaludvalget betænkelig ved byggeplaner

På grund af den meget korte høringsperiode har det ikke været praktisk muligt for Brønshøj-Husum Lokaludvalg at behandle høringen om en nybygning ved Bellahøj Skole. Derfor har Lokaludvalgets forretningsudvalg taget initiativ til at indsende følgende bemærkning om planerne: ”Forretningsudvalget deler de bekymringer, der er fremsat af afdelingsbestyrelsen, fsb, afdeling 1-35 på Bellahøj.

Den planlagte placering af et 17 meter højt nybyggeri tæt på beboelsesejendomme må skønnes at blive til stor gene for de berørte beboere med blandt andet en væsentlig forringelse af herlighedsværdien, da en række beboere ikke længere vil få sol på de vestvendte altaner samt at udsigten forringes betydeligt. Forvaltningen opfordres til at anmode ansøgeren og bygherren om at undersøge muligheden for en anden placering af nybygningen eller en delvis nedgravning i terræn”.