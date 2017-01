Loppemarked i Pilegården

Det er ikke så få ting og sager fra bydelens mange kældre og loftsrum, der søger nye ejermænd, når loppemarkedet løber af stablen søndag d. 26. marts kl. 10-14. Mere end 50 booker sig traditionen tro en stadeplads til loppemarkedet, så kulturhuset bliver pakket fra kælder til kvist.

Af de mange stadepladser er cirka en tredjedel af stadepladserne til dem, som sælger ud af legetøjet og børnetøjet, mens resten er øremærket salg af alt til det voksne publikum. Skulle vejret blive dårligt, så er der ingen alarm: Alt foregår indendørs.

En voksenstadeplads koster 180 kr. og en børnestadeplads koster 100 kr. Man køber sin stadeplads via www.pilegaarden.kk.dk, hvor der også er flere praktiske oplysninger for stadeholdere. Der er fri entre for publikum på selve dagen.