Lynskak – gæstfri fødselar?

Brønshøj Skakforening (BSF) fejrede sin første stormester af egen avl, Carsten Høi, med manér – reelt er den fænomenale svensker Tiger Hillarp-Persson klubbens første stormester, idet han blev købt af klubben kort inden Carsten Høis udnævnelse til stormester. BSF fejrede Høi (60 år) med en reception den 20. januar – besøgt af godt fyrre gratulanter, deriblandt Dansk Skak Unions formand Poul Jacobsen.

Og fødselaren kvitterede med en tale, hvori han takkede godt en snes medlemmer, der især i hans første år i klubben havde betydet meget for ham. Derefter viste han et slutspil og et parti, som han ugen forinden havde vundet i Tyskland.

Bagefter blev der afholdt en uhyggeligt stærk lynturnering med 24 deltagere, som kun havde fem minutter til rådighed pr parti. Den 7-dobbelte danmarksmester Sune Berg Hansen gjorde kort proces – Han vandt sin indledende pulje med 5 sejre ud af 5 partier og finalegruppen med 4 ud af 4 og dermed turneringen med en score på 100 procent.

Om Carsten Høi agerede den gæstfri vært, eller om alderen er begyndt at trykke, skal vi lade være usagt – han sluttede på en 7.-8. plads.