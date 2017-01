Mahler-salon i Husumvold Kirke

Efter forrige års succeser med Chopin-salon og Schumann-salon inviterer Husumvold Kirke søndag den 29. januar, kl. 16 til Mahler-salon. Her fremføres musik af Gustav Mahler, mens tekster af hans hustru, Alma Mahler, bliver læst op.

Der spilles Mahlers sange til tekster af Friedrich Rückert, bl.a. de berømte ”Kindertotenlieder”, hvori han kunstnerisk bearbejder sorgen efter tabet af et barn. Mahler skrev de fem sange lige før hans egen lille pige, Marie, døde af skarlagensfeber.

To af Danmarks succesrige musikere deltager. Det er sangerinden Hetna Regitze Bruun (mezzo) og pianisten Kristoffer Hyldig, der fortolker Mahlers musik. De har sammen og hver for sig fået mange priser og udmærkelser og er flittige koncertgivere. Duoen har også udgivet CD-er sammen. En ung skuespillerinde, Gina Alma Kullberg Marchwinski, læser Alma Mahlers tekster, som kirkens organist, Eva Maria Jensen, har sat sammen i et dramatisk forløb.

Der er gratis adgang til koncerten, og bagefter kan man tale med hinanden og med kunstnerne over et glas vin.