Mange gode oplevelser med korsang og Rotary

Brønshøj Kirkes Børne- og Pigekor har haft en både travl og begivenhedsrig forberedelse til julen. Julens musik og sange er noget af det som alle holder af og forbinder med hygge, glæde og masser af varme og kærlighed. Korene har været aktive og sunget mange steder og i meget forskellige anledninger.



Lucia-dag

I forbindelse med Lucia-dag fik Brønshøj Kirkes Pigekor den store oplevelse at blive inviteret ind i TV2 Go’ Morgen Danmark og optræde direkte i fjernsynet den 13. december. Senere samme dag deltog Pigekoret sammen med fire andre kor i Tivolis store optog, hvor i alt 90 korsangere hvert år går rundt i haven og glæder mange af Tivolis gæster med deres skønne sang.

Sponsor af trøjer til koret

I forbindelse med den årlige julekoncert i Brønshøj Kirke onsdag den 14. december havde Brønshøj Kirkes Børnekor den store glæde udover at synge julens skønne sange, også at kunne vise deres nye t-shirts frem for en helt fyldt kirke. Det var med stor glæde, at to af børnene modtog en check på 15.000 kr fra Brønshøj Rotary Klub. Korene har på den måde nydt stor glæde af, at Rotary meget gerne vil støtte lokale initiativer og arrangementer, og på den måde klæde både Børne- og Pigekoret på til på smukkeste vis at være gode ambassadører for Brønshøj. I oktober 2017 tager Pigekoret bl.a. på korrejse til New York og vil dér vise deres nye kortrøjer frem.