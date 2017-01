Mere end 30 år med salg af ejendomme i bydelen

Den dag blev den første dag i resten af hans liv. For den unge mand blev bidt af faget. Faktisk så bidt, at han opsagde sin stilling som sergent i Livgarden for i stedet at blive ansat på fuld tid i butikken. Siden slog han sine folder først i Scheel & Orloff og siden i både Danbolig og Home, før han vendte tilbage til butikken på Frederikssundsvej igen.

I 1994 blev Peter Sepstrup statsautoriseret ejendomsmægler og en kombination af interesse og talent gjorde, at han i 1997 var klar til at overtage ejendomsmæglerforretningen Scheel og Orloff i Brønshøj, der i 2003 skiftede navn til det nuværende Estate Brønshøj.

Markedet har udviklet sig

Det er ikke meget andet end stedet på hjørnet af Frederikssundsvej og Ærtebjergvej, der er det samme, som det var dengang.

– Boligmarkedet, og dermed også ejendomsmæglerfaget, har udviklet sig hastigt. I dag er forventningerne til en ejendomsmægler helt anderledes. Den unikke og trygge kundeoplevelse er i centrum. Og den tilstræber vi, fortæller Peter Sepstrup, da vi møder ham i de moderne lokaler.

– Hos Estate Brønshøj sælger vi ikke mursten. Vi sælger hjem. Og der er stor forskel. For når man sælger et hjem, kommer det med en historie. Det kommer med minder og med små særpræg, fortæller Peter Sepstrup.

– Vi oplevede allerede i 2006, at boligkrisen begyndte at kradse. De store prisstigninger stoppede, og der skete et prisfald over en periode samtidig med at der opstod en vis usikkerhed hos køberne, fortæller Peter Sepstrup. – Lidt efter kom finanskrisen, der medførte en opbremsning i branchen, men i dag er markedet stabilt, og der er balance mellem antallet af købere og sælgere, tilføjer han.

Ikke to dage er ens

Peter Sepstrup ser ud til at være havnet på den helt rigtige hylde. – Der er masser af udfordringer i jobbet som ejendomsmægler, og der er sjældent to dage, der er ens, fortæller Peter Sepstrup.

”Der er ikke mange ting, jeg vil kalde typiske ved mine dage. Nogle dage starter jeg på kontoret, andre dage ude hos kunder og andre dage igen arbejder jeg måske hjemmefra. Jeg elsker at komme ud til kunderne, og holder mindst ligeså meget af at møde ind på kontoret, hvor jeg kan starte dagen sammen med mine kollegaer i butikken, siger han og tilføjer:

– Vi er seks folk i butikken. Tre af os er mæglere, og så har vi nogle finansøkonomer og en koordinator. Vi har det sjovt sammen og vi hygger os, når vi er på arbejde. Især efter, at vi fik renoveret butikken. Før var det meget skranke-agtigt. Nu er det mere en konceptforretning, hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas.



Ofte en proces med følelser

– Branchen er dobbeltsidet. Vi har to kunder – en køber og en sælger. Og det kommer nok ikke som en overraskelse, at køber ofte synes, at en bolig er for dyr, mens sælger ofte synes, at den er for billig. Og så er det vores opgave at få dem til at mødes, fortsætter Peter Sepstrup.

– Vi er også meget opmærksomme på, at det er en følelsesladet proces at skulle sælge sin bolig. Der er meget på spil, både som køber og sælger. Så vi ser det som vores vigtigste opgave at sørge for, at vores kunder føler sig trygge ude i boligjunglen, tilføjer han.