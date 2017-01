Millionoverskud i folkekirken

Mens statens bevillinger vedrørende til folkekirken i 2017 er 787 mio. kr., forventes folkekirkens medlemmer tilsammen at betale ca. 6,6 mia. kr. i lokal kirkeskat. Kirkeskatten udgør dermed størstedelen af folkekirkens indtægter. Det er kun medlemmer af folkekirken, som betaler kirkeskat. Kirkeskatten er altså et medlemsbidrag, der beregnes ud fra folkekirkemedlemmernes skattepligtige indkomst og opkræves sammen med skat til staten og kommunerne.

Det er provstiudvalget i landets provstier, der fastsætter rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

I gennemsnit betaler folkekirkens medlemmer 0,87 % af deres skattepligtige indkomst i kirkeskat. I Københavns Kommune er kirkeskatteprocenten 0,80.

– Principielt skal folkekirken have en skatteprocent, så der er balance mellem indtægter og udgifter. Når det så foregår på den måde med et stadigt større overskud, må man spørge sig selv, om det ikke er på tide at sænke kirkeskatten. For når man har penge, er der også større tendens til, at man bliver mindre påholdende, siger professor Bent Greve fra RUC til Kristeligt Dagblad.