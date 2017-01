Møde i Lokaludvalget

Næste møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdes torsdag den 26. januar, kl. 18.30 i EnergiCenter Voldparken. Mødet indledes som sædvanligt med ”Tilhørernes punkt”, hvor alle kan komme med korte indlæg eller stille korte spørgsmål til Lokaludvalget. På mødet skal Lokaludvalget blandt andet drøfte status for den kommende bydelsplan samt et forslag til et omfattende aktivitetsprogram omkring Naturbyen, som er et af Lokaludvalgets centrale indsatsområder. Endvidere skal behandles et forslag om at der tages yderligere initiativer for at få praktiserende læger til Tingbjerg.