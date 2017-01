Nalle and His Crazy Ivans & Søren Rislund

Nalle har som få levet ’the blues’. Hans comeback på den danske musikscene var der næppe nogen, der havde troet var muligt. I dag er Nalle for alvor trådt ud af aliasset ’Rock Nalle’, som dominerede hitlisterne i 1960’erne og frem. I dag er hans store stemme genfødt med én mission: At dyrke den livslange passion for blues.

Med sine to kumpaner ved sin side, Ivan Sand (guitar/banjo/vokal) og Henning Kaae (guitar/klaver/vokal) er der lagt i ovnen til en af de svedigste og mest bevægende oplevelser, som den danske bluesscene har at byde på. En koncert hvor der bliver skåret ind til benet og søgt tilbage til rødderne. Med andre ord: Bluesmusik i sin reneste og ædleste form.

Fra kopien af ”In the Midnight Hour” over ”Go’e gamle fru Olsen” og ”Amanda” til det spritnye album ”Closer to the Bone” er der én knaldrød pigtråd: Den smukkeste og mest følsomme soulstemme på denne side af Mississippi-bæltet!

Aftenens gæsteoptræder Søren Rislund behøver ingen nærmere introduktion. Med sin baggrund i Totalpetrolium og komikerduoen Monrad & Rislund har han leveret gode grin i generationer. Hvad færre måske ved er at Søren Rislund spiller en virkelig habil bluesmundharpe, hvilket publikum kommer til at nyde godt af denne aften. Billetter koster140 kr. i forsalg på Pilegårdens hjemmeside.

Arrangeret af Music House Brønshøj og Kulturhuset Pilegården med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Statens Kunstfond.