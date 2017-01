Ninna brænder for musikken

Lærer og amatørmusiker Ninna Urhammer tog i 2015 sammen med bydelens amatørorkester Euphrosyne initiativet til at lave et fællesskab for at finde veje til at give børn flere musiktilbud. Der har blandt andet været gratis musikundervisning på Korsager skole og børnene har kunnet låne instrumenter i instrumentbanken.

-Vi vil som et orkester gerne være et aktiv i lokalområdet, og da musikundervisningen i folkeskolen er håbløs og behovet stort, så synes vi, at vi kunne bidrage. I en tid, hvor børnene bliver taget ud af SFO og fritidsklubber, fordi det er for dyrt for forældrene, kommer musiktilbuddet som sendt fra himmelen, fortalte Ninna Urhammer dengang til Brønshøj-Husum Avis.

Ninna Urhammer en en ”arbejdshest” og har et ”brændende hjerte for at give sin kærlighed til den klassiske musik videre til børnene,” lyder det i lytterindstillingerne på dr.dk/klassisk.

-Jeg blev naturligvis fuldstændig forbløffet over at være blevet indstillet til denne pris. Men sikke da et skulderklap – og ikke mindst til Musikalliancen, fortæller en glad Ninna Urhammer, der må vente til den 3. februar inden vinderen bliver offentliggjort.