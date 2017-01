Ny bydelsguide er på gaden

Udover fortællinger om livet i bydelen og praktiske oplysninger har den nye bydelsguide fokus på den kommende bydelsplan. Bagerst i guiden er der trykt et langtidsholdbart folde-ud-kort over bydelen med angivelse af bl.a. gadenavne, forslag til vandreruter, legepladser, skoler, boldbaner og bydelens attraktioner.

Guiden skulle nu være postomdelt til samtlige husstande i bydelen og er stillet frem på bl.a. bibliotekerne. Hvis man ikke har modtaget guiden, kan den hentes på bibliotekerne eller i Lokaludvalgets sekretariat i EnergiCenter Voldparken. Guiden ligger også som bladreudgave på Lokaludvalgets hjemmeside www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk.

Beskrivelse af kommende bydelsplan

– Det er nu tredje år i træk, at vi udgiver Bydelsguiden, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra borgere, der er glade for guiden, fortæller Hans S. Christensen, der er næstformand i Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

– Udover at give praktiske oplysninger til borgerne, vil vi gerne fortælle om nogle af de mange spændende ting, der sker i vores bydel og om de emner, vi beskæftiger os med i Lokaludvalget i forbindelse med, at vi i øjeblikket arbejder med et forslag til ny bydelsplan for Brønshøj-Husum, fx anvendelsen af Brønshøj Vandtårn, et naturcenter og Utterslev Mose, Bellahøj Friluftsscene, cricketbanen i Tingbjerg, Husum Bypark og Husumparken, siger Hans S. Christensen og tilføjer, at også de kommende markante planer for både Ruten i Tingbjerg og Bystævneparken er omtalt i guiden og forventes at indgå i bydelsplanen.

Lokale kender bydelen bedre

Brønshøj-Husum Lokaludvalg blev nedsat af Borgerrepræsentationen i 2008 og har bl.a. til opgave at være bindeled mellem borgerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus samt at administrere en pulje til lokale aktiviteter. Endvidere skal Lokaludvalget høres om sager, der specifikt vedrører bydelen, inden der politisk træffes beslutning på Københavns Rådhus.

– Vi arbejder for, at vores bydel skal være et attraktivt sted at bo, leve og færdes i med gode muligheder for udfoldelse og inspiration samt plads til forskellighed. Vi kender bydelen bedre end mange politikere og embedsmænd, så det er vigtigt at vores stemme høres, siger Hans S. Christensen. – Derfor er det vigtigt, at vi har et stærkt Lokaludvalg, hvor borgerne deltager aktivt, slutter han.