Ny sæson i 2700Filmklub

2700Filmklub er en lokal filmklub, der har specialiseret sig i filmatiseret litteratur, og i første halvår af 2017 er der fokus på William Shakespeare.

Der bydes på et program med en vifte af meget Shakespeare kyndige oplægsholdere. Der lægges ud med Kurzels filmatisering den 24. januar af den kendte tragedie ”Macbeth”, der introduceres af lektor Mette Marie Rude. Den 14. februar vises filmatiseringen af en lidt mindre kendt tragedie: ”Coriolanus”, hvor lektor Anne Kristensen er på inden visningen.

– Vi er utrolig glade for at kunne byde velkommen til formanden for Shakespeare Selskabet Søs Haugaard, der vil formidle Shakspeares tid og teater i vores litterære salon den 21. marts. Endelig slutter vi af med Kenneth Branaghs filmatisering af komedien: ”Stor ståhej for ingenting”. Det er Lektor Paul Bjergfelt, der runder sæsonen af, siger bibliotekar Susanne Rose Nielsen

Spillefilmene vises på tirsdage kl. 18.30 på Brønshøj Bibliotek. Der kan købes medlemskab til hele sæsonen for 75 kr. på Brønshøjs Biblioteks hjemmeside.