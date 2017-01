Optimistisk nytår

2016 var et fantastisk og helt igennem forrygende år for alle os på Efterslægten. Det vigtigste først: Vores ”output” i form af antal unge og voksne med en HF eksamen har aldrig været større, karaktererne ligger fortsat i toppen sammenlignet med resten af landet, og vi udmærker os ved at kunne give vores kursister et bemærkelsesværdigt løft i løbet af deres uddannelse. Det kan kun gøre en rektor rigtig godt tilfreds.

At vi så også har afsluttet flere års ny- og ombygninger, betyder bare, at vi kan gå ind i det nye år med nogle fantastiske fysiske rammer for vores ca. 1500 kursister. Vi har Københavns flotteste sportsfaciliteter, og vores nye undervisningslokaler og studieområder er også helt i top. I løbet af året toppede vi så det hele med kunstneren FOS’ fantastiske ”sociale skulptur” og den flotte forlængelse af Utterslev Torv, som Københavns Kommune totalrenoverede for nogle år siden.

Det nye år bliver spændende

Meget snart her i januar bliver vi så oven i hatten beriget med en anden kunstner, Arne Haugen Sørensens, fantastiske loftsmaleri, som flytter ind på Efterslægten efter i mange år at have siddet i loftet i Folketeatrets foyer.

Men også den nye gymnasiereform bliver spændende at arbejde med. Den er nu vedtaget ved lov. På HF-uddannelsen ånder vi lettet op, den nye HF er blevet meget bedre på mange områder, og vi kan præsentere forældre og elever for et rigtig godt alternativ til de andre ungdomsuddannelser.

En af de nye ting i reformen er, at elever, der har afsluttet 9. klasse, nu også kan søge ind på HF-uddannelsen. På Efterslægten har vi mange modne og målrettede kursister, og det forudsætter vi naturligvis også fremover, og for dem bliver det ikke nødvendigvis et stort spring at gå fra folkeskole til en gymnasial uddannelse. På Efterslægten er vi kendt for at tage godt hånd om den enkelte og følge op både fagligt og socialt. Vi ved nemlig, at det giver dygtige og målrettede kursister og kvalificerer dem til videre uddannelse og succes i fremtiden.

HF åbner stadig alle døre til de korte og mellemlange uddannelser efter to år, og også adgangen til en lang videregående uddannelse er bibeholdt via en såkaldt udvidet fagpakke eller en overbygning på et halvt år. Som HF-student kan man derfor blive alt fra fx klinisk tandtekniker, politibetjent og jurist til social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og læge.

Åbent hus på Efterslægten

Vi forventer, at vi får stort rykind af interesserede elever og forældre, når vi mandag d. 16. januar kl. 19 åbner dørene for næste årgang HF’ere. Her glæder jeg mig til, at vi kan fortælle om den nye og forbedrede HF-uddannelse, som blandt andet bliver endnu bedre til at hjælpe kursisterne med at blive afklaret til videre uddannelse. Det sker fx gennem praktik og projekter.

En høj faglighed er afgørende for, at kursisten er rustet til at gennemføre en videregående uddannelse. På Efterslægten kan den enkelte kursist sikre sig de niveauer, som kræves for at komme ind på den ønskede uddannelse. På informationsaftenen kan man høre kursister, lærere, studievejledere – og mig selv – fortælle alt om niveauer, interesseklasser, fagpakker og økonomi under HF-uddannelsen.

Politikadetter

En nyskabelse på Efterslægten er en helt ny forberedelsespakke for dem, der kunne tænke sig at søge ind på Politiskolens uddannelse til politikadet. Her har vi lavet et halvårligt forløb, som kan give interesserede en rigtig god ballast til at søge ind på den helt nye uddannelse på Politiskolen.

Vi giver dem fem fag på C-niveau – dansk, engelsk, tysk – nogle af dem kan jo ende som grænsevagter – samfundsfag og idræt. Vi har mange års erfaring med vores helårlige politipakke, så vi fandt det helt naturligt, at vi også skulle gå ind i arbejdet med at forberede ansøgere til uddannelsen som politikadet.

HF er en succes

Endelig er det jo ikke kun os, der ser lyst på 2017. Statistikkerne er med os, når vi taler om HF-uddannelsen. Vidste du for eksempel, at omkring hver tredje hf-kursist, der valgte matematik på B-niveau i 2016, fik 10 eller 12 til mundtlig eksamen? Faktisk er HF den gymnasiale uddannelse, som er bedst til at løfte eleverne til et højere fagligt niveau og bedre eksamensresultat end forventet ud fra deres sociale og økonomiske baggrund.

På Efterslægten åbner vi ikke blot døre til videre uddannelse. Hos os udvikler kursisten sig fra at være elev til studerende. Præcis som på de videregående uddannelser får man kun karakterer ved de afsluttende eksamener. Men til gengæld får kursisten undervejs løbende feedback.

Med alle disse positive og optimistiske tanker i hovedet, kan jeg som rektor kun gå optimistisk ind i det nye år og samtidig ønske alle avisens læsere et rigtig godt nytår.