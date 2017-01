Plan om stort butikscenter i Husum

Brønshøj-Husum Lokaludvalg blev på sit møde i sidste uge præsenteret for planerne om, at der på det 18.500 kvadratmeter store areal ved Frederikssundsvej/Kobbelvænget/Gadelandet skal bygges et center med butikker i gadeplan og attraktive boliger over butikkerne. I dag står de fleste af ejendommene tomme. På mødet fortalte Mads Laursen fra Økonomiforvaltningen og projektleder i Teknik- og Miljøforvaltningen, Mikkel Vinter Jensen samt repræsentanter for bygherren TK Development om det store projekt. TK Development har hovedsæde i Ålborg og har gennem en årrække beskæftiget sig med planlægning og byggeri af butikscentre bl.a. Fields på Amager og Spinderiet i Valby.

Planerne om en markant udvidelse af rammerne til detailhandel på Frederikssundsvej blev oprindelig nævnt i Kommuneplan 2015, uden at der dog blev nævnt en præcis lokalisering.



Tidligt i processen

Mikkel Jensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen fortalte, at projektet befandt sig tidligt i den proces, der nu er sat i gang. Han forventede, at der inden sommerferien politisk besluttes en såkaldt startredegørelse, der senere skal følges af et forslag til ændring af den gældende lokalplan, der vil blive udsendt til offentlig høring.

Han fortalte, at der bliver tale om tæt bebyggelse med strøggadefunktioner og hovedindgang mod Frederikssundsvej. Der er lagt op til, at give mulighed for attraktive private boliger samt evt. ungdomsboliger og seniorboliger.

Ingen detailplan endnu

Repræsentanterne fra TK Development oplyste, at der ikke endnu var nogen detailplan for området, men at man gerne, udover butikker og boliger, så andre publikumsorienterede funktioner, fx bibliotek, biograf eller lægekonsultation.

På mødet gav formanden for Lokaludvalget udtryk for at, det var spændende idéer til fornyelse af området, samt at Lokaludvalget meget gerne ville inddrages i den kommende planlægning. Lokaludvalget havde dog visse betænkeligheder vedr. trafikken til og fra centret.