Plan på vej for Brønshøjparken

Oprindeligt var Brønshøjparken, der ligger ved Frederikssundsvej og Hyrdevangen en del af en naturlig lavning, hvor man senere har opfyldt dele af området. Brønshøjparken er anlagt omkring den naturlige sø ’Louisehullet’.

Baggrunden for søens navn er noget usikker. En historie er at søen er opkaldt efter at der i 1920’erne skal være druknet en gravid pige, Louise. En anden historie er at en Louise, tvunget af ulykkelig kærlighed til en svensk soldat, i 1650’erne skal have druknet sig i søen.

Brønshøjparken er anlagt i 1934 i forbindelse med opførelsen af boligerne i Hyrdevangen. Parkens oprindelige beplantning er en blanding af taks og løvfældende buske og træer – herunder en del eksotiske træer – og har fokus på blomstrende planter, og langs søbredden blev der plantet piletræer og tjørn.

Nu skal den lille park have en udviklingsplan, og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har netop udsendt planen i høring hos parkens brugerråd, inden planen skal behandles i Det Grønne Råd.