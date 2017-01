Populære spaghettigudstjenester

Det er gratis for børn, og der kræves ingen tilmelding for at deltage i denne særlige gudstjeneste. Gudstjenesten er tilrettelagt primært for børn og deres forældre, og den efterfølges af en gedigen omgang spaghetti med kødsovs, der i sommerperioden erstattes af mad tilberedt på grillen.

Gudstjenestens tema, musik og sange tager udgangspunkt i ”Sigurd Barrett fortæller bibelhistorier”, som er en billedbibel fortalt for børn.

I forrige uge var det sognepræst Louise Getreuer Miskow, der stod for spaghettigudstjenesten, da avisens fotograf kom forbi. Den 33-årige cand. theol. startede som sognepræst i Bellahøj Kirke i 2015, og det er hendes første stilling som sognepræst.

Kirkens ”Børneprofil”

– Med spaghettigudstjenesterne ønsker vi, at børn og deres forældre får en god og positiv oplevelse sammen i kirken, siger Louise Getreuer Miskow og tilføjer: – Det er vigtigt for os i Bellahøj Kirke, at vores kirke er et sted, hvor også børn føler sig velkomne. Hvor der er plads til dem på deres præmisser. At evangeliet bliver forkyndt i børnehøjde, således at det også taler ind i deres verden og deres virkelighed. Dermed bliver de også fortrolige med selve kirken, men især også med os præster. Forhåbentlig vil denne fortrolighed give sig udtryk i, at de igennem hele livet vil opsøge både kirken og præsten med største selvfølgelighed. Både når de oplever glæde i livet, men også når livet gør ondt, slutter Louise Getreuer Miskow.