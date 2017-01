Prisvindere starter hårdt

I efteråret lykkedes det dameholdet fra Fix at rykke op i københavnsserien. Denne præstation gav holdet Brønshøj-Husum forenede Sportsklubbers idrætspris for 2016.

Pigerne hviler ikke på laurbærrene. Allerede mandag den 16. januar mødes holdet til et fællesmøde i klubhuset, inden de træner. I vinterperioden træner holdet på kunstgræsbanen i Tingbjerg hver mandag og onsdag, og nu er træningsprogrammet lagt – herunder er træningslejr på tre dage i Nykøbing Falster.

Træningsprogrammet

Søndag d.19/2. Roskilde – FIX kl.15.15

Lørdag d.24/2. Nykøbing FC – FIX (træningslejr)

Fredag d.10/3. FIX – CBS Sport kl.19.30

Fredag d.17/3. FIX – Heimdal kl.19.30

Fredag d.24/3. FIX – KFUM kl.18.00