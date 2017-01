Renovering af skimmelsvamp og asbest i Tingbjerg

Af Louise Coulthard kandidat til Borgerrepræsentationen kommunalvalg 2017 Socialdemokratiet

Det glæder mig, at Morten Kabell har besøgt beboerne i Tingbjerg og på egen hånd har hørt deres fortællinger om hvordan fsb’s renovering af skimmelsvamp og asbest er foregået. Jeg deltog i et beboermøde i november og senere hen besøgte jeg dem i december måned. Det bekymrer mig, at beboerne har skulle opholde sig i de selvsamme boliger siden maj 2016 uden at blive genhuset.

Det er samtidig min oplevelse, at den administrerende direktør, Bjarne Larsson, fra fsb negligerer de menneskelige omkostninger ved renoveringen i hans læserbrev. Hans overvejelser inkluderer ikke de sundhedsmæssige risici, som en omfattende renovering, som denne udgør.

I fsb’s byggesagsbeskrivelse fra marts 2015 beskrives det, at det kun er et fåtal af beboerne, der skal genhuses og resten er nødsaget til at opholde sig i boligen. Det er fuldstændig uhørt, at alle beboerne ikke er blevet genhuset fra begyndelsen.

Skimmelsvamp opstår ofte på grund af dårlig ventilation og isolering, i selve bygningen. Det er derfor mit ønske, at der stilles flere krav til den almene boligsektor om at bygninger med dårlig isolering og indeklima skal renoveres. Samt at kommunen får udvidet deres handlemuligheder og tilsynspligt også selvom renovationen er påbegyndt.

Vi har generelt et boligproblem i København, hvor der er mangel på billige boliger, men det er ikke nok at bygge flere boliger når der ikke bliver taget hånd om de boliger, der allerede eksisterer. Konsekvenserne deraf er for store og kan resultere i, at vi om nogle år har en masse ubeboelige bygninger, der skal rives ned og det vil i sidste ende forværre Københavns boligproblem.