Renoveringen fejes under gulvtæppet

Af Finn Rudaizky Socialordfører DF. Borgerrepræsentationen

Jeg kan ikke se, at forholdene for de sygdomsramte beboere eller de mange støvplagede beboere er ændret ved, at Morten Kabell, nu endelig fik taget sig sammen og besøgte bare to beboere, siger DF’s Finn Rudaizky. Morten Kabell havde jo intet med, udover igen at gentage, at det er andres skyld, at det er gået sådan. Det er foruroligende, at han afviser, at netop kommunens tilsynspligt og med den skødesløshed den er foregået, er hovedårsagen til beboernes situation.

Derfor er den politiske debat om Morten Kabell og kommunens rolle heller ikke slut. Vi er nogle politikere som rejser sagen den 2. februar i Borgerrepræsentationen. Der er fejet for meget ind under gulvtæppet. Sagen kræver yderligere støvsugning og placering af ansvar”, udtaler DF’s socialordfører Finn Rudaizky.