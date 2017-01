Renoveringen i Tingbjerg

Af Anja Brinch, Stengavl, Tingbjerg

Som beboer, i de renoveringsplagede bygninger i FSBs afd. 43, har jeg selvsagt fulgt godt og grundigt med i Dorthe Brandborgs store indsats og gode artikler. På mange måder har artiklerne gjort godt, bl.a. har politikerne fået øjnene op for sagen.

Jeg har selv skrevet til en hel del mennesker i forvaltning, rådhus, borgerrepræsentation og på Christiansborg og det er fantastisk med støtten fra Finn Rudaizky, Mette Annelie Rasmussen, Ida Auken og Adreas Steenberg, for det er tiltrængt.

Alt for længe råbte vi for døve øren. Alt forlænge veg alle langt udenom og den eneste, der lyttede, var

Dorthe på Brønshøj-Husum Avisen.

Nogen må stå til ansvar og hvis det ikke er FSB og Teknik- og Mijøforvaltningen med Morten Kabell i spidsen, hvem så?

Der kan næppe længere herske tvivl om, at det netop er disse to parter, der på alle måder har svigtet. Og fastholder det svigt, når de forsøger at vige udenom, når de vedbliver at begå fejl. Her kan man så tænke: ”Ja men de HAR jo vedkendt, at alle skulle have været genhuset” og ja, det har de, men hvad de ikke vil tale om, er det store volumen af svigt og hvordan, de har svigtet. Ingen vil anerkende, hvor fejlene ligger og hvad endnu værre er:

Man fortsætter med at begå de samme fejl. Man har fortsat renovering og håndtering af beboerne på samme rædselsfulde måde lige op til lillejuleaften og man fortsætter i samme stil efter nytår.

Vi er trætte, meget trætte. Vi har beboere, der er gået ned psykisk, andre er blevet syge, familier falder fra hinanden og folk flygter/flytter. Der skal dog – og jeg kan ikke skrive det tydeligt nok – ikke være forvirring omkring, hvor vi beboere står. Vi står sammen, udelte og målrettede, og vi fortsætter efter en klar plan, der er lagt sammen med vores advokat.

Når dét så er sagt, er der MANGE ting, der skal på plads og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at stille er par spørgsmål:

Morten Kabell:

Hvor er din medmenneskelighed og ansvarsfølelse, for os borgere, at du ikke magter at komme et smut forbi?

Hvorfor har du og din forvaltning ikke ført grundigt tilsyn med skimmelsvampen og saneringen heraf (ved bl.a. at besigtige det mildest talt elendige arbejde)?

FSB:

Hvorfor har man misinformeret? Ligger der en plan bag?Hvorfor – i stedet for at være imødekommende, omsorgsfulde og respektulde – kommer man fortsat med trusler om ”juridiske muligheder”?

Til sidst vil jeg råbe ud i verden: Vi har stadig skimmel. Vi har skimmel, der er VÆRRE end før. Det hele har været forgæves. Selv beboere, der ikke før havde skimmel, har nu skimmel.