Seniorer tryllebundet i Café Pilen

Seniorklubben Aktiv-Center, der hører hjemme i Kulturhuset Pilegården, er berømmet for to ting: et yderst alsidigt program med foredrag og underholdning samt fester der ikke står tilbage for dem, som yngre årgange holder. Det sidste så man under klubbens nytårsfest den 5. januar, hvor musikeren Brian Christiansen bød på hyggemusik i form af slagere fra dengang de gamle var unge, og siden på Beatles med mere, så adskillige træben snart faldt i hak med plankerne i dansegulvet.

Forinden var festens godt halvtreds deltagere draget af Café Pilens lokkende tagselvbord, så det tjener Brian til ære, at han evnede at få de tungt læssede kroppe til formeligt at svæve under deres svingom.

Allerede med sin første optræden i Aktiv-Center for få år siden sang og spillede den nu 39-årige Brian Christiansen sig ind i medlemmernes hjerter og pacemakere, og seniorklubbens formand Benny Zacho står ikke ene med det synspunkt, at Brian ”skal vi have mindst én gang om året”. Brian, der er vokset op i Vanløse, gik i sin tid på Sct. Annæ Skole.

Han har dermed fået den bedst mulige grunduddannelse i den særdeles rige sangskat – salmer og viser med mere. Han mestrer ikke alene sit keyboard som pianist, men også dets tekniske finesser, så han solo lyder som et helt orkester. Og dertil kommer, at han er en fremragende tryllekunstner. Således blev han i 2014 danmarksmester i trylleri for børn.

Og han husker Café Pilens scene med særlig glæde, for dér er han blevet nr. 2 ved DM i trylleri for voksne i regi af Magisk Cirkel Danmark.

Aktiv-Center kom altså på bedste vis ind i 2017. Men seniorklubben kan tilbyde endnu mere: James Rasmussens Trio, foredrag om legendariske professor Tribini, Søren Sebber Band samt besøg af landets bedste foredragsholder, Bjarne Nielsen Brovst. Dette og meget mere kan skues i Aktiv-Centers program for foråret 2017, som ligger til fri afhentning i Pilegården.