Her ved starten af et nyt år er vi mange, som lægger entusiastisk ud med nytårsfortsætter om fx at tabe 10 kilo, stoppe med at ryge, spise sundere osv. Imidlertid sker der tit det, at vi bliver indhentet af vores gamle vaner eller hverdagens stress og jag, og så dør entusiasmen stille og roligt ud igen. Til dette foredrag får du gode tip til, hvordan du holder dig selv på sporet, så du når dine mål og sender vigtige signaler til dig selv om, at du tager dig selv alvorligt og kan stole på dig selv.

Udover at du rent faktisk når dine mål har det den sidegevinst, at dit selvværd vokser, og du føler dig mere tryg i tilværelsen.

Foredragets emner vil være konkrete anvisninger på hvordan man motiverer sig selv, når sine mål, prioriterer sin tid og også hvordan man styrer uden om overspringshandlinger.

Speakers’ Corner:

Fortæl om din passion, det der ligger dig på sinde eller inviter til debat. Første tirsdag i hver måned kl. 17 er der Speakers Corner – ordet er dit på Brønshøj Bibliotek.

Ideen er, at man får mulighed for at fortælle om sin hobby, er man den glade biavler, den store lokale historiker, blomstersamler, ildsjælen der trænger til en rask debat – eller?

Har du noget på hjerte, du gerne vil fortælle om, kontakt bibliotekar Astrid Dalsgaard Pedersen, asdals@kff.kk.dk