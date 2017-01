Spejdere tror på gevinst og godt naboskab ved vandtårn

I 2015 købte Borgerrepræsentationen Brønshøj Vandtårn og den tilhørende grund. Man ville bygge et 740m2 spejderhus med gårdsplads (på den 5273 m2-store grund) til de cirka 200 spejdere fra den hjemløse lokale spejdergruppe, Bellahøj 21 Barking, og bruge vandtårnet til kulturaktiviteter.

Naboerne har igennem længere tid udtrykt bekymring over, at spejderhuset vil kunne medføre larm, røg og trafikgener, og mener ikke at de er blevet lyttet til, eller inddraget i processen omkring tilblivelsen af huset.

Spejderne, der er begejstrede for udsigten til at få et nyt, moderne spejderhus, der kan sikre, at det stadigvæk vil være muligt, at gå til spejder i området, synes derimod, at de har strakt sig langt for at imødekomme beboerne. De mener ikke at naboerne har grund til bekymring.

Dialog og hensyn

Spejderne har nemlig været i tæt dialog med repræsentanter fra den lokale grundejerforening siden før grunden blev købt, og deres synspunkter er taget i betragtning i udformningen og placeringen af huset, fortæller Louise Lundby Christensen fra spejdergruppens bestyrelse og hytteudvalg.

Spejderne har undersøgt, om det var muligt at finde en alternativ placering for huset i nærområdet, siger hun. Men dette har ikke været muligt, da der ikke er mange større tomme grunde til salg i nærområdet, og da brugbare områder der ligger i nærheden, som Rødkildeparken og Bellahøjparken, alle er fredede.

Desuden er husets grundplan gjort mindre, og vendt og rykket ind på grunden, i forhold til de oprindelige tegninger, for at tage hensyn til naboerne.

Gevinst uden store gener

– Selvfølgeligt vil der komme øget liv på grunden, men ikke på et niveau, der vil være ud over, hvad man kan forvente i en storby som København, siger Louise Lundby Christensen, der ikke forventer, at hverken røg- eller støjniveau vil blive en stor gene for naboerne. Spejderhuset er nemlig tegnet som et L-formet hus, hvor de ydre mure fungerer som støjværn ud mod de nærmeste naboer. De fleste af spejderne bor i nærområdet, og vil ankomme på cykel, og spejderne vil henstille til, at bilkørsel til huset holdes på et minimum.

– Spejdere larmer ikke mere end andre børn der leger. Og man vil få stier, broer, træhytte, lege- og lærings-

cirkler og et tingssted, der kan rumme fri leg for områdets børn og udeundervisning for skoler og institutioner. Så det bliver et kreativt naturområde, der er til gavn for alle, siger Louise Lundby Christensen.

Spejderne glæder sig til fortsat at være en aktiv del af lokallivet i Brønshøj, og ser frem til et godt samarbejde med alle, både naboerne og andre i området, fremover, understreger hun.