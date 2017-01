Spejderhus og kultur-vandtårn er store plusser siger borgmester

– Det er en stor politisk sejr, hvor alle partierne på Rådhuset er med. Vi har afsøgt mulighederne for placeringen af spejderhuset, og arbejder på at finde en løsning, der kan tilfredsstille alle. Samtidigt er beboerne i dialog med spejderne fra Bellahøj 21 Barking, fortæller kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.

Han mener ikke, at beboerne har unødig grund til bekymring, eller at de ikke er blevet hørt i sagen, som de ellers fastholder.

– Man får selvfølgelig ikke fjernet spejderhytten af at være i dialog, men man kan løbende tilpasse nogle ting, pointerer han.



Parcelhuse, kultur og fritidstilbud

Carl Christian Ebbesen siger, at han har forståelse for naboerne til vandtårnets bekymringer. Men han mener samtidigt, at der i en by som København bør være plads til både parcelhuse og fritids- og kulturaktiviteter i nærområdet.

– Det er den balance, der skal være i et byområde, hvor vi er nødt til at udnytte den plads vi har, og hvor man skal kunne dyrke sine fritidsaktiviteter i byområdet i gå- og cykleafstand. Samtidigt skal der være plads til beboerne. Men kulturaktiviteterne er jo netop en af årsagerne til at folk vælger at bo i København, mener han.

At være spejder er heller ikke i sig selv en larmende aktivitet, og aktiviteterne vil slutte forholdsmæssigt tidligt, pointerer Carl Christian Ebbesen desuden.

– Det er børn der hygger sig på et niveau, hvor man burde kunne bo ved siden af. Jeg har fuld tillid til, at trafikpresset ikke stiger synderligt, fordi mange af spejderne vil gå eller cykle til huset, og at beboerne i nærområdet får et mere attraktivt område ud af det.