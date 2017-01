Spejderhus-planer vækker ikke genklang hos naboer

Det fredede Brønshøj Vandtårn står som et vartegn i villakvarteret ved Brønshøjvej, hvor den 34 meter høje betonbygning har en genklang, der reflekterer alle lyde.

Borgerrepræsentationen købte vandtårnet og grunden i 2015, for at give den hjemløse spejdergruppe Bellahøj 21 Barking mulighed for at opføre et nyt, stort klubhus med tilhørende legeplads på det grønne område på grunden. Og for at bruge vandtårnet til forskellige kulturaktiviteter.

Naboerne er dog bange for, at spejderhuset vil give en efterklang, der i sidste ende kunne få flere af dem til at vælge at flytte.

Spejderne sætter sig på det meste

– Alle beboerne i nærheden som jeg har talt med, er dybt bekymrede over mulig larm og trafikgener. Hvert eneste familiehjem her har diskuteret det. Stedet kunne nemt være en folkepark for alle, men ikke når spejderne sætter sig på det meste, fortæller Louise Lindegaard.

Hun flyttede fra Nørrebro til et hus lige overfor vandtårnet for 4 år siden, for at bo et sted hvor der var fred og ro. Hun havde aldrig købt huset, hvis hun havde vidst om projektet dengang, og nu risikerer hun at måtte flytte igen, hvis generne bliver så slemme som hun frygter, siger hun.

Formand for den lokale grundejerforening, Søren Cloos, der ligesom Louise Lindegaard bor lige ved siden af grunden, mener desuden ikke, at beboerne er blevet ordentligt inddraget i processen omkring projektet.

– Vi burde have været inddraget meget tidligere i processen. Var vi blevet det, kunne vi have kommenteret i forhold til funktion, udformning eller andet, og så kunne alle måske være endt med at være glade. Det er vi ikke nu, siger han.

Kommunen lytter ikke

De to naboer mener, at hverken Københavns Kommune eller spejderne har lyttet til deres argumenter, selvom de har holdt flere møder med begge parter. For eksempel om spejderhusets størrelse eller beliggenhed.

Områdets beboere føler sig simpelt hen overtromlet, mener Louise Lindegaard, der nu vil tage fat i de fonde, der har været med til at sponsorere byggeplanerne, og fortælle, at projektet ikke er blevet til med deres velvilje.