Støtte til udvikling af Husum Bypark

På borgermødet i sidste uge var der mange forslag til anvendelse og udvikling af Husum Bypark, der ligger på Frederikssundsvej over for Føtex. Det var Lokaludvalget, der som led i arbejdet med en ny bydelsplan, havde inviteret borgerne til at komme med forslag og bemærkninger om parkens fremtid. Mødet blev ledet af Lokaludvalgets tovholder på Husum Bypark, Christian Hesselberg.

– Det var et fint møde med en god stemning og mange gode idéer til, hvad parken også kan bruges til, siger Marie Holm-Andersen, der er pulje- og projektmedarbejder i Lokalud-

valgets sekretariat. Hun fortæller, at der blandt andet kom forslag om genopstilling af en statue, der tidligere har stået i parken, afholdelse af markedsdage md fx loppeeffekter og/eller grøntsager, musikoptræden, hundegård samt informationstavler om beplantningen.

Lokaludvalget vil nu arbejde videre med forslagene i bydelsplanen.