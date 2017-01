Stor interesse for Husumparken

Hans S. Christensen, næstformand Brønshøj Husum Lokaludvalg, indledte mødet i sidste uge på Husum Skole med at sige, at baggrunden for at Brønshøj-Husum Lokaludvalg har indkaldt til borgermøde om Husumparken skyldes bl.a., at Lokaludvalget i øjeblikket er ved at udarbejde en ny bydelsplan.

– Vi har udvalgt en række attraktive områder i vor bydel, herunder Husumparken, som tiltrækker mange borgere fra Brønshøj Husum. Vor strategi i forbindelse med udarbejdelse af bydelsplaner er bl.a. at finde de steder der er attraktive og tiltrækker folk fra hele bydelen og så søge at fastholde eller skabe de netværk af borgere og foreninger, som kan udvikle og forbedre området i fremtiden, sagde Hans S. Christensen, der sammen med formanden for Lokaludvalgets udvalg for børn, unge, fritid og idræt, Lars Søndergård, er Lokaludvalgets tovholdere på Husumparken.

En sund og tryg bydel

– Lokaludvalget har den vision, at Brønshøj Husum skal være en sammenhængende, levende, grøn, sund og tryg bydel. Og her kan Husumparken spille en stor rolle. Lokaludvalget glæder sig over, at Husumparken har fået flere brugere det sidste år. Der bliver spillet en masse fodbold, selvfølgelig. Det er godt for bevægelse og sundhed. Men det kan også være godt i en social og tryghedsmæssig sammenhæng. Det er ofte den dygtige lærer eller idrætsleder, der kan bringe udsatte unge på fode igen. Vi foretrækker trods alt at få en Husums Zlatan Ibrahimovitch i stedet for et bandemedlem eller bandeleder herude. Så når det lykkes, har vi sparet samfundet mange millioner kr., sagde Hans S. Christensen.

Han pegede også på, at Husum Boldklub trænger til et nyt klubhus, der også kan bruges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er fodbold. – Selvfølgelig skal det være fodboldspillernes base. Men når vi bygger et nyt klubhus, vil vi også gerne tænke andre brugere ind, sagde han.

– Men også Husumparkens Bemandede legeplads, andre børneinstitutioner, familier og skolen laver aktiviteter i parken. Den bemandede legeplads tiltrækker mange børn men også forældre og bedsteforældre med børn og børnebørn. Legepladsen fungerer godt, men kan forbedres og jeg ville ønske den havde åbent i weekenden, fortsatte Hans S. Christensen.

– Og hvis skolen med tiden får biblioteksvirksomhed vil der komme endnu mere liv omkring Husumparken, tilføjede han.