Swingmusik og Svenskekrige

Det kan være svært rigtig at forestille sig, hvor tæt Danmark var på at blive udslettet som nation i årene 1657-1660 under Svenskekrigene. Faktisk havde vi sandsynligvis gået rundt og talt en sær danskklingende dialekt af det svenske sprog i dag, hvis ikke den svenske Kong Carl havde lidt sit livs første nederlag på slagmarken d. 11. februar 1659.

Under Rytterskolens flotte stråtag gemmer der sig en lille udstilling om netop denne periode, hvor Brønshøj og omegn gik under navnet Carlstad. Belejringsbyens placeringen var god, fordi man kunne kigge hele vejen ind på København og planlægge sin erobring af hovedstaden i ro og mag. Lars Cramer-Petersen, tidligere museumsleder, har stået for opbygningen af Rytterskolens figur-udstillinger om emnet og har desuden skrevet adskillige bøger herom. Søndag d. 15. januar kl. 13 giver han sin første af seks planlagte gratis omvisninger i løbet af 2017. Der er fri entré, og det eneste, man skal gøre, er at dukke op på pladsen foran Rytterskolen. Der er omvisninger igen 12. marts, 2. april og 7. maj.



Jazz Lounge

Har man mere mod på at se sit lokale kulturhus blive belejret af danske jazzentusiaster, så er der gode råd for det torsdag d. 12. januar kl. 13-16. Her mødes man for at høre en række håndplukkede jazzstandarder fra den amerikanske sangbog i swingstilen. Der kan også forekomme en enkelt bossanova og lidt sambarytmer, og det hele bliver naturligvis krydret med improvisation. Der er fri entré, og i Café Pilen kan man købe sig lidt at spise og drikke. Der er Jazz Lounge igen 9. februar, 16. marts, 6. april, 11. maj & 15. juni.