Teater for de yngste

Lørdag d. 14. januar kl. 10.00-10.30 opfører Faster Cool forestillingen ”Hønes første æg” på Brønshøj Bibliotek.

Sol står op, bi flyver til blomst, livet går sin gang. Høne venter sig for første gang men er ikke helt på højde med det forestående mirakel – hvor skal hun for eksempel lægge sit æg? Heldigvis møder hun Egern, som gerne giver en hjælpende hånd. Et æg fødes, snart sprækker det – og ud kommer en lille kylling.

Det legesyge egern ved nok hvad det hele handler om, men tager munden for fuld da han forsøger at opdrage Kylling i sit eget billede. Det viser sig på fornøjelig vis, at en hønemor trods alt ved bedst. En poetisk, musikalsk og morsom forestilling om at være ”den store” og samtidig være lille. Alder: 1½ – 4 år Tilmelding er nødvendig. Billetter via Brønshøj Biblioteks hjemmeside. Pris 30 kr./20 kr. for medlemmer af Familieklubben