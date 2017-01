Til Jesper Christensen og Jarl Feyling

Af Susanne Kruger

Vedrørende jeres indlæg 22. december 2016 i Brønshøj Husum Avis.

I skriver, at ingen praktiserende læger ønsker at åbne lægeklinik i området Tingbjerg. I forklarer, at problemet handler om penge, og at lægerne tjener mere ved at arbejde for overklassen.

I glemmer at fortælle borgerne, at det parti I repræsenterer socialdemokratiet, i forrige regering nedlagde en velfungerende lægevagtsordning i Hovedstadsregionen. Man fyrede alle de praktiserende læger og erstattede dem med en sygeplejerske visiterende ordning, som blev dårligere og meget dyrere for skatteborgerne. I glemmer at fortælle, at politikerne gennem de sidste 20 år har fejlet ved at uddanne for få danske læger med det resultat, at vi i dag står med en alvorlig lægemangel i hele Danmark.

I glemmer at fortælle, at politikerne i den grad har ført hetz mod de praktiserende læger, så de få, der er tilbage trækker sig fra faget og søger andre græsgange. Hvad skal det gavne, at lægerne skal igennem akkreditering, betale store omkostninger ved at drive klinik, mens Regionens folk modtager store lønninger for at grave grøfter i stedet for at samarbejde med de involverede parter, hvilket de er ansatte til.Lad os hurtigst muligt få nedlagt disse regioner. De har ikke evnet opgaven som ansvarlige politikere til at opretholde et velfungerende sundhedssystem.