Unikt tilbud for barslende forældre

Tirsdag den 31. januar, kl. 10 starter en ny sæson i Barselshøjskolen, der har til huse i Husum Kirke. Tanken med barselshøjskolen er at tilbyde forældre på barsel en mulighed for at mødes en gang om måneden for derigennem at lære hinanden, kirken og kvarteret bedre at kende.

Hvert møde har fokus på et nyt emne, som kan lægge op til gode samtaler forældrene imellem og med de to deltagende præster. Denne sæson sættes der fokus på sammenhængen mellem eksistens og forældreskab, hvilket blandt andet vil indebære oplæg om musik, familie og trivsel.

Fjerde sæson

Det er fjerde gang, at Brønshøj Kirke og Husum Kirke inviterer småbørnsforældre til at deltage i barselshøjskole. – Efterårssæsonen 2016 var en så stor en succes, at begge kirker ser frem til endnu et spændende forløb, hvor tidligere eller nye deltagere kan genses eller mødes for første gang. Forældre bosiddende i andre bydele er naturligvis også meget velkomne, fortæller Vibeke Rasmussen, der er info- og kulturmedarbejder ved Husum Kirke.

Et socialt rum

En af grundtankerne med barselshøjskolen er desuden at have fokus på den ramme, højskolen udfoldes i. – Det er Husum Kirke, der ligger lokaler til, og dermed vil det være helt naturligt også at inddrage emner, som relaterer sig til kirken. Spørgsmål om dåb vil derfor ligeledes blive taget op som et samtaleemne. Samtidig hænger ønsket om at skabe et socialt rum for barslende forældre ligeledes sammen med kirkens øvrige diakonale arbejde.

Det kan til tider være ensomt at være på barsel, og blandt andet derfor har det været vigtigt for Brønshøj og Husum Kirker at komme med et tilbud særligt målrettet forældrene til småbørn, slutter Vibeke Rasmussen. Temaerne de fem tirsdage er musik, familie, krop, barndom og trivsel. På den første mødegang den 31. januar er værterne organister og babysalmesanginstruktører Kirsten Thorup og Christina Bovin.

Tilmelding til barselshøjskolen kan ske på www.husumkirke.dk.