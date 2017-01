Urimeligt angreb på de praktiserende læger

Af Flemming Skovsgaard, praktiserende læge på Nørrebro og tidligere formand for PLO-Hovedstaden, og Benny Ehrenreich, praktiserende læge på Nørrebro og næstformand for PLO-Hovedstaden

Brønshøj/Husum avisen bragte den 20/12 2016 et indlæg af socialborgmester Jesper Christensen og kandidat til Regionsrådet Jarl Feyling om, at der ikke er nogen lægeklinik i Tingbjerg. Indlægget vidner om en bekymrende uvidenhed om vilkårene for praktiserende lægers daglige arbejde og vilkår.

For eksempel bliver det kritiseret, at ”INGEN praktiserende læger, i over et år, har ønsket at åbne en lægeklinik i området.” Men praktiserende læge bliver man først, når man har købt sig ind eller overtaget en klinik, og når man sidder som praktiserende læge i et område, har man i forvejen mange patienter. Dem har vi naturligvis ikke lyst til at forlade og lade i stikken for at varetage ”lægeløftet” i et andet område.

Næste misforståelse er, at ”lægerne tjener nemlig flere penge ved at arbejde for overklassen”. Det er ikke sandt. En konsultation honoreres med knapt 140 kr. uanset patientens årsindtægt. Derfor er det også noget vrøvl, når der står: ”Det er både usympatisk og ulogisk, at læger kan tjene flest penge på at hjælpe de, der har mindst behov”. Man får i indlægget det indtryk, at det er de praktiserende læger og vores organisation (PLO), der alene har ansvaret for det nuværende takstsystem og for, at der mangler læger i Tingbjerg. Det er helt forkert. Takstsystemet er forhandlet gennem de sidste mange årtier og er ikke mindst på grund af ønsker fra Danske Regioner endt i sin nuværende form. Det er regionerne, der alene bestemmer, hvor praktiserende læger må nedsætte sig. Og det er de danske politikere, som er ansvarlige for antallet af læger, der uddannes, og hvor mange der må specialisere sig til almen medicin. PLO har i årtier gjort opmærksom på, at der vil blive lægemangel, som det nu ses over hele landet, og i visse egne i betydeligt større omfang end i Tingbjerg. Men desværre har vi talt for døve øren.

Så for at skære det ud i pap: Ansvaret for den ringe lægedækning i Tingbjerg og andre steder ligger hos de politikere, der ikke har prioriteret i tide. Og når politikere som Jesper Christensen og Jarl Feyling peger fingre af praktiserende læger og ligefrem hævder, at vi krænker lægeløftet, er det kun med til at gøre problemerne værre. For det øger tilbagetrækningslysten blandt ældre praktiserende læger, og det skræmmer unge kolleger væk fra vores speciale.