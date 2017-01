Velbesøgt møde om Bellahøj Friluftsscene

Lokaludvalget havde indkaldt til mødet som led i arbejdet med en ny bydelsplan, hvor der er udvalgt en række attraktive områder i bydelen, som har et potentiale, som Lokaludvalget mener, skal videreudvikles – herunder Friluftsscenen.

Kathrine Collin Hagan, leder af lokaludvalgssekretariatet, fremlagde de foreløbige tal fra den første undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel, hvor der er kommet mere end 2.200 besvarelser om bl.a. brug af og ønsker til Friluftsscenen. Af svarene fremgår det bl.a., at de fleste gerne vil have flere aktiviteter på scenen fx teater, rock, børnearrangementer, festivaler, musicals, markedsdage og klassisk musik.

350 personer har endvidere tilkendegivet, at de godt kunne være interesseret i at blive involveret i arbejdet med Bellahøj Friluftsscene.

Jan Lindboe, chef for KulturNord, Kultur- og Fritidsforvaltningen, fortalte om forvaltningens engagement i Friluftsscenen. – Der er udfordringer med siddepladser og sceneareal i forfald, med toiletforhold og med tryghed og belysning. Men som den største udendørs scene i København er Bellahøj et fantastisk sted.

KulturNord vil gerne sammen med Brønshøj-Husum Lokaludvalg, og i øvrigt også de to nabolokaludvalg, arbejde videre for at få fokus på Bellahøj Friluftsscene og skaffe midler til en renovering og flere kulturaktiviteter.

Visionen er at etablere Bellahøj som en mere fast kulturscene med respekt for beboerne og naboer. Der er desuden et stort potentiale for bevægelses- og idrætsaktiviteter, tilføjede han.