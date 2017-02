44 sov på gaden i København

Selv om sneen og frosten havde bidt sig fast, er der fortsat hjemløse, der sover på gaderne i København. Natten til fredag i forrige uge var Københavns Kommunes Hjemløseenhed ude for at tælle antallet af gadesovere i København. De fandt 44 gadesovere. Heraf var tre af dem danskere, mens de 41 var udlændinge. Tællingen af gadesovere sker to gange om året, og sammenligner man antallet af gadesovere med den lignende tælling fra februar 2016, er antallet af gadesovere næsten halveret.

– Det er tragisk at se, at især så mange udlændinge sover på gaden. Der er dog relativt få danskere, som sover i kulden. Og vi kan faktisk tilbyde tag over hovedet og et måltid mad til alle danske hjemløse på vores natcafeer, siger socialborgmester Jesper Christensen.

I forhold til de udenlandske hjemløse er problemet et andet. Mange af dem opholder sig ulovligt i Danmark, og dem hverken kan eller må kommunen hjælpe. I stedet er det en opgave for udlændingemyndighederne eller politiet. – Det her viser, at vores beredskab fungerer, og at de hjemløse altid kan finde tag over hovedet. Men det handler også om, at vi skal sørge for, at de hjemløse på gaden, herbergerne og natcafeerne får deres egen bolig, så de får det fundament, der skal til at få deres liv tilbage på sporet. Og her er boligen afgørende, slutter Jesper Christensen. EF