Åbent hus i Royal Arena

Royal Arena i Ørestad holder åbent hus den 26. februar med mulighed for et kig bag kulissen i Danmarks nye arena.

Åbent hus-arrangementet finder sted søndag den 26. februar, og man bestiller billet via www.ticketmaster.dk til et bestemt tidsrum mellem 12 og 18. Der er gratis adgang.

Royal Arena er finansieret af Københavns Kommune og Realdania i fællesskab for at styrke idrætten, kulturlivet, bylivet og den økonomiske vækst i København og resten af landet. Forventningen er, at Royal Arena vil booste Københavns og Danmarks internationale profil og gøre det muligt at tiltrække kultur- og sportsbegivenheder, som man ikke hidtil har kunnet få til Danmark.

Den samlede anlægspris for Royal Arena udgør ca. 1,4 mia. kr.