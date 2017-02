Årsmøde hos Alternativet i Vanløse-Brønshøj

Torsdag den 23. februar, kl. 18 holdes der årsmøde i Alternativets bydelsforening for Vanløse-Brønshøj. Ud over det formelle årsmøde med valg af bestyrelse vil der være indlæg fra folketingsmedlem Carolina Magdalene Maier og medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Michael Hoff.

Mødet afholdes i Energicenter Voldparkens hyggelige cafélokale på 2. sal, Kobbelvænget 65. På årsmødet kan man høre om, hvad der er sket i bydelsforeningens første leveår – og lidt om hvad bestyrelsen især er optaget af.

Kl. 18 byder den lokale forperson Stine Skot velkommen og efter fællesspisning fortæller Michael Hoff om Brønshøj-Husums Lokaludvalgs arbejde for bydelen. Efterfølgende er der valg af bestyrelse og Carlolina Magdalene Maier fortæller om Alternativets arbejde på Christiansborg. Kom til gratis suppe (tilmelding til malene.michelsen@gmail.com) og første del af mødet kl. 18-19, eller kom blot kl. 19 og deltag i årsmødet. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet eller overvejer at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte forperson Stine Skot stineskot@gmail.com.