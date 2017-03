Bær dit barn i slynge

Kom til foredrag og hør hvordan et simpelt redskab som en fastvikle eller en bæresele kan hjælpe dig, når du står med et overtræt barn, som ikke kan falde i søvn, når tænderne vokser og gør ondt, når du skal med bus eller tog, eller når dit barn skal have ekstra tryghed.

Udover alle de praktiske ting omkring babybæring skal Daniela, ejer af Slyngekompagniet, fortælle om hvorfor det er så sundt for barnet at blive båret tæt på morens krop.

Du får forklaret anatomi og ergonomi og får også styr på sikkerheden.

Til sidst demonstrerer Daniela, hvordan man praktisk binder en slynge/vikle på maven, hoften og ryggen. Du får mulighed for at mærke på viklerne, og besvaret alle dine spørgsmål. Babyer er naturligvis velkomne.

Speakers’ Corner:

Fortæl om din passion, det der ligger dig på sinde eller inviter til debat.

Første tirsdag i hver måned kl. 17 er der ”Speakers’ corner – ordet er dit” på Brønshøj Bibliotek.

Henvend dig på biblioteket, hvis du har noget på hjerte du vil fortælle om.