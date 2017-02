Børneteater i vinterferien

”Jeg kan huske alting” Tirsdag d. 14. februar kl. 10.00-10.30 og kl. 11.00-11.30 opfører Teater My forestillingen ”Jeg kan huske alting”, som er for de alleryngste fra 2-6 år. Det er sengetid, men umuligt at falde i søvn. For huset er fuld af lyde, og hovedet fyldt med tanker om dagen, der lige er gået.

Lige her begynder magien. Vi får lov til at kigge ind og kigge med på alt det, som er sket i dag. Vi får lov til at opleve dagen igen. Forestillingen blev nomineret til Årets Reumert 2016, og pressen skrev bl.a.: “Et fantastisk lille teaterstykke i børnehøjde, fortalt med varme og humor og en umættelig appetit på livet” og ”Aldeles uimodståeligt”.

”HOV HOV … NÅ” Onsdag d. 15. februar kl. 11.00-11.45 opfører Asguer Zap Showteater forestillingen ”HOV HOV … NÅ”, som henvender sig til en bred målgruppe fra 3-90 år. Hvor stor er lille? Er det altid bedst at få det, der er størst? Eller kan man også få noget ud af det, som er småt? Hvem narrer hvem?

Er det den kloge der narrer den mindre kloge – eller er det omvendt… Disse og andre problemstillinger er hvad der på en sjov, musikalsk og til tider artistisk måde, vil blive taget hånd om af HovHov og Nå i et musikalsk og næsten nonverbalt univers. Pressen har givet forestillingen flotte ord med på vejen, bl.a.: “Samtidig med at det er hylemorsomt, stiller forestillingen også tilsyneladende usynlige spørgsmål, som på finurlig vis også giver svar..” og “De kan deres kram de to skuespillere ..”.

Det er gratis at deltage, men til begge forestillinger er tilmelding nødvendig på Huarrangement@kff.kk.dk