Brønshøj-talent vandt EM

Den 18-årige Anders Lind fra Brønshøj Bordtennis vandt guld i herredouble ved EM for U21 i Rusland

Danmark har stolte traditioner i herredouble i bordtennis. Michael Maze og Finn Tugwell vandt OL-bronze i Athen. Jonathan Groth vandt EM for seniorer sammen med Patrick Franziska fra Tyskland, og nu har Brønshøjs 18-årige stortalent Anders Lind føjet sig til listen.

Ved EM for spillere under 21 år i den russiske by Sotji vandt han guld sammen med slovakken Alexander Valuch. I finalen besejrede de Janos Benje Majoros, Ungarn/Tomislav Pucar, Kroatien, med 3-0 (11-8, 11-5, 11-6). Det dansk-slovakiske par var ellers kun seedet som nr. 16 i turneringen, og på den europæiske rangliste er Lind placeret som nr. 33 og Valuch som nr. 37. Senere samme dag blev Pucar i øvrigt europamester i single, og Majoros er nr. 2 på Europa-ranglisten for U21.