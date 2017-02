Da borgmester Morten Kabell kom på besøg

Af Anja Brinch, beboer i en fsb bolig i Tingbjerg

Jeg blev for nogle uger siden kontaktet af Teknik-og Miljøforvaltningen, som spurgte, om borgmester Morten Kabell kunne komme på besøg. Det sagde jeg naturligvis ja til, men han ville kun besøge mig og en anden beboer. Han ville komme på besøg kl. 14 -15 så en halv time hos hver.

Det undrede mig såre, at han ikke ville besøge beboerne, og hvorfor ville han ikke se boligerne? Senere blev jeg ringet op af en anden medarbejder, der ville sikre sig, at jeg havde forstået, at borgmesteren kun ønskede at besøge mig og én anden til en hyggelig snak. Og han ønskede ikke at tale om noget teknisk. Det skulle udelukkende være en snak ”menneske til menneske”.

Da jeg senere lå på min pude løb de to telefonsamtaler gennem mit hoved og min forundring over besøgets restriktioner var ikke blevet mindre, tvært imod. Hvorfor ville han ikke møde beboerne? Hvorfor kunne han ikke, som alle andre gæster, deltage i vores møde på vore præmisser? Hvorfor ville han ikke se boligerne?

Da jeg næste dag fortalte mine medbeboere om borgmesterens besøg, skabte det irritation og vrede. Spørgsmål som ”er han bange for os?” eller ”hvad vil han så?” kom fra mange, mens andre mente, at så skulle han slet ikke komme.

Der kan ikke være tvivl om, at besøget er affødt af det pres, borgmesteren må have følt, men at udforme mødet, som han gjorde, kan ikke være med til at give et bedre indtryk af hans indsats i forhold til renoveringen og beboerne. Tvært imod. Det lugtede langt væk af ”alibi” og at man fra borgmesterens kontor havde adviseret pressen, understøtter blot den tanke, at han jo i virkeligheden ikke var interesseret i at komme, men udelukkende gjorde det af nød. Og så kunne det filmes til TV, at han havde været her.

Jeg havde det fint med at han kom, men bryder mig ikke om måden, det blev gjort på. Og jeg synes da også, han er en hyggelig mand, men jeg bryder mig ikke om at være værktøj i et politisk spil, som hverken jeg eller de andre beboere kan bruge til noget.

Så har borgmesteren besøgt beboerne herude? Nej. Men han besøgte mig og én anden. En halv time hver.

Hvor alle andre gæster, vi har haft er kommet alene, mødt os alle, uden tidsbegrænsninger eller restriktioner, så kom borgmesteren med et følge på tre, blev i kort tid, talte hyggeligt om alt det, han ikke kunne gøre – og inden han gik, stillede han op til en kommentar foran kameraet ude på trappeopgangen. Alt i alt var det et underligt besøg, men vi aftalte dog, at der ville blive fulgt op på skimmelsituationen og jeg fik sagt, at jeg bestemt mente, at kommunen skulle lægge pres på de forskellige parter for, at det ikke ender ud i at beboerne selv skal betale for deres kompensation.

Jeg tænker, at nu hvor vi har spillet med i borgmesterens spil, måske han så nu vil give lidt den anden vej og være med til at sikre sunde boliger og en kompensation, der tager afsæt i vores ønsker.